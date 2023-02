Ci sono famiglie che hanno cani, altre che hanno gatti e c'è chi ha ospiti particolari come questo: lui è Spillo, si trova nel giardino di una famiglia di Casapinta.

Un gran mangione!

Chi dovesse trovarsi in giardino un grazioso riccio come Spillo, potrebbe pensare di creargli un angolo dedicato come rifugio, posizionando delle casette o mangiatoie con foglie secche e fieno, o un bancale coperto da nylon.