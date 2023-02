Festeggiamenti di Carnevale a Campiglia Cervo

Quando le istituzioni mostrano vicinanza e partecipazione nei confronti della scuola i risultati sono momenti di gioia condivisa e di coinvolgimento del'intero paese.

La scuola primaria di Campiglia Cervo, dopo l'entusiasmante festa di Natale presso la chiesa parrocchiale gentilmente concessa da don Paolo Santacaterina, ha replicato in occasione del Carnevale. Nell'ambito di un progetto annuale di avvicinamento alla musica il sindaco Maurizio Piatti e il signor Ruggero hanno accompagnato per le vie del paese, come il pifferaio di Hamelin con i topolini, i bambini mascherati in una colorata sfilata aperta dalle maschere locali.