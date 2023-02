Sabato si corre alla “Mongrando in Alto 8° edizione”

La parrocchia di San Lorenzo di Mongrando, in collaborazione con la Società “La Vetta Running asd vc053”, sabato 25 febbraio organizza la manifestazione promozionale/ludico motoria non competitiva denominata: “Mongrando in alto 8° edizione” Autorizzazione Fidal Piemonte N. 38/NON competitiva/2023

Possono partecipare tesserati Fidal, runcard o enti di promozione sportiva e tutti i non tesserati.

Il percorso è di km. 5,6.

Per quanto riguarda le iscrizioni: € 6 sul posto il giorno della gara

Il ritrovo: dalle ore 14:30 presso la parrocchia di San Lorenzo a Mongrando

La partenza: ore 15:30

E' previsto un premio di partecipazione per tutti i partecipanti

Info: sul sito della società www.lavettarunning.com