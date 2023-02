La SPB Ilario Ormezzano Sai si prepara ad affrontare Chieri

Questo sabato la SPB Ilario Ormezzano Sai sarà in trasferta a Chieri, una squadra molto preparata. Gli avversari sono infatti al terzo posto in classifica e sono in un gran periodo di forma. Senza il calore del pubblico di casa la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese dovrà confermare di meritarsi il primo posto in classifica.

Il coach Carlos Di Lonardo commenta cosí la prossima gara: “Nonostante abbiamo vinto all’andata, non dobbiamo prendere sotto gamba questa partita. Ogni match è una cosa a sé stante e inoltre nella gara d’andata mancava un componente importante della squadra avversaria. Proprio per questo dobbiamo tener duro e continuare ad allenarci bene per affrontare al meglio quest’ultima fase.” La partita si giocherà alla palestra comunale di Chieri, in via Fea 5, alle 21.