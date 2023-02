Ippon 2 conquista 16 medaglie al Trofeo AICS

Trasferta positiva per gli atleti della ASD Ippon 2 Karate di Biella a Torino, dove si è svolto, la scorsa settimana, il Trofeo AICS con la partecipazione di numerose società del Piemonte, della Liguria e della Lombardia.

La società biellese, guidata dal maestro Feggi, con la collaborazione dell'allenatore Thomas Taglioretti e dell'aspirante allenatore Alessandro Demargherita, ha presentato in gara 17 atleti e ha ottenuto ben 16 medaglie di cui 5 ori, 7 argenti e 4 bronzi. Hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria Esordienti: Bianca Zanetti, Alberto Blotto, Mattia Monteleone; medaglia d’oro nella categoria Cadetti: Lorenzo Curtolo e Filippo Mosca.

Medaglia d’argento categoria Esordienti: Chiara Petti, Francesca Magliola e Nicolas Aggerholm; argento categoria Cadetti: Smilla Aggerholm e Lorenzo Marinone; argento categoria Juniores: Giulio Giacobbe e Alessio Roggia. Bronzo categoria Cadetti: Letizia Cardinale e Zoe Trotto; bronzo categoria Juniores: Inas Nahal e Stefano Coppa.

Vittoria Pozzo si è classificata al quinto posto nella cat. Cadetti. Il D. T. Feggi si dichiara soddisfatto per il comportamento di tutti gli atleti in gara considerando che alcuni di loro sono alle prime esperienze e spera che questi risultati possano essere di buon auspicio per i prossimi impegni agonistici.