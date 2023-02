Biella Rugby, impegno in trasferta con Alghero

Forte della vittoria incassata pochi giorni fa in casa contro VII Rugby Torino, Biella Rugby si appresta ad affrontare la trasferta più lunga della stagione, quella che porterà la squadra senior a giocare domenica sul campo di Amatori Alghero. Andata e ritorno in giornata. Sveglia prima dell’alba e tanti chilometri da percorrere prima del confronto fissato alle 14.30.

“E’ una cosa che fanno tutte le squadre, sarà faticoso, ma affronteremo l’impegno con la massima serietà. Mantenere focus e lucidità in condizioni difficili sarà una nuova prova alla quale ci sottoponiamo con piacere” commenta coach Alberto Benettin. Anche sul campo non ci si aspetta nulla di semplice, nonostante Alghero sia reduce da una sconfitta e occupi attualmente il terzultimo posto della classifica. Nel match di andata il risultato del confronto ha dato ragione a Biella: vittoria con bonus 24-18, ma solo al termine di tanta fatica. Una prova giocata interamente con il fiato sul collo dei tenaci avversari. Dal risultato alla beffa burocratica costata al club gialloverde una sconfitta inflitta a tavolino per 0-20. “Sarà l’ennesima battaglia durissima, con il sospeso del risultato dell’andata, dove Alghero di fatto nulla c’entra, sarà per noi uno stimolo in più per dimostrare ancora una volta che meritavamo quella vittoria”, fa il punto Benettin, e continua: “il meteo al momento palesa che giocheremo sotto la pioggia, a parte questo, ci aspettiamo una partita molto dura, molto fisica. I nostri avversari sono estremamente performanti e ottimi placcatori. Stanno mettendo in difficoltà tutti gli avversari contro cui hanno giocato fino ad ora. A noi spetterà fare la nostra miglior partita per portare a casa il risultato. E non lo dico tanto per dire, lo penso veramente, tutti fanno fatica a vincere con loro e chi ci riesce lo fa con uno scarto minimo. Come per ogni partita, la affronteremo con la voglia di giocare bene il nostro rugby. Sarà una bella sfida affrontare l’intera giornata, perché dovremo essere ‘perfetti’ dalla mattina presto, fino all’ora in cui non ci toccherà scendere in campo con l’obiettivo di dare il massimo. E a me le sfide piacciono”.

Serie A. XV giornata – 26.02.23. Asd Milano - Rugby Parma; Rugby Noceto - Cus Genova; Rugby Parabiago – Cus Milano; Amatori Alghero - Biella Rugby; VII Rugby Torino - I Centurioni. Riposa: Pro Recco.