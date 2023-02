Lega Giovani Biella, a Roppolo il congresso provinciale: Ercoli non si ricandida

Sabato 25 febbraio si terrà il congresso provinciale della Lega Giovani Biella. L’appuntamento, aperto a tutti, sarà alle 15 presso la Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio a Roppolo (Frazione Morzano) in via G.B. Bricherasio, 2.

Alessio Ercoli, coordinatore provinciale dal 2015, non si ricandiderà, spiegando che «dopo 8 anni, è giunto il momento di lasciare spazio a qualcun altro, sia per dare la possibilità ad altri giovani di crescere sia per portare forze fresche e idee nuove al movimento. Uno spirito rinnovato non potrà che fare bene al gruppo, che in questi anni ha dimostrato di essere costantemente in crescita e di esprimere classe dirigente a Biella così come in altri comuni della provincia, ma anche di essere protagonista all’interno del partito di un ricambio generazionale non di apparenza, ma di sostanza, dopo anni di gavetta e militanza. Siamo in fase congressuale in tutto il Piemonte, tant’è che assieme al nostro si terrà anche il congresso della Lega Giovani Vercelli, alla quale sono molto legato per il fatto di esserne stato il commissario nel 2018. La scelta del luogo non è quindi casuale, essendo posizionata tra le due province, ma è anche dimostrazione di come la Lega sia attenta e presente in tutti i paesi e in tutte le frazioni, senza fare alcuna distinzione. Così come avvenuto per il congresso della Lega di gennaio – conclude Ercoli – anche il nostro sarà unitario, a conferma di un partito e di un movimento forti e coesi che guardano al futuro senza individualismi, bensì per il bene del territorio».

Saranno presenti anche il coordinatore nazionale Lega Giovani Piemonte, Flavio Gastaldi, e il coordinatore federale Lega Giovani, Luca Toccalini.