Biella, la Provincia lancia il concorso “E tu… come stai?”

“E tu… come stai?” Un concorso di immagini per sensibilizzare i/le giovani sul tema della ricerca del benessere, contrastare e prevenire l'isolamento e la solitudine.

Entra nel vivo il progetto “Alla faccia del disagio”, finanziato dall’Unione Province d’Italia, che vede la Provincia di Biella impegnata nella realizzazione delle azioni, in qualità di ente capofila, in partenariato con l’Azienda Sanitaria Locale di Biella, la Cooperativa Anteo, il Servizio Drop in, l’APS Sonoria e l’Associazione Hope Club, con l’adesione dei comuni di Valdilana e Cossato che accoglieranno sul proprio territorio diverse attività progettuali.

Nella mattinata del 13 febbraio 2023 il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo ha incontrato i dirigenti scolastici degli istituti di secondo grado e delle agenzie formative per condividere il bando di concorso “E tu…come stai?”, nato allo scopo di sensibilizzare i/le giovani sul tema della ricerca del benessere, contrastare e prevenire l'isolamento e il disagio sociale manifestatosi a seguito della fase pandemica COVID19.

L’opportunità è rivolta ai/alle giovani nella fascia 15/25 anni, che potranno partecipare alle sezioni digitale e/o arti visive inviando una o più opere (video, brano musicale, fotografia, fumetto, manifesto) inerenti l’esplicitazione di uno stato d’animo, di un pensiero o punto di vista.

“Il concorso nasce a seguito della fase pandemica COVID 19 – spiega il Presidente Ramella Pralungo. Non solo i giovani ma anche noi adulti abbiamo forzatamente dovuto modificare alcune nostre abitudini, in taluni casi proprio il modo di vivere e di intendere i diversi aspetti dell’esistenza. All’interno di molte famiglie ci sono state evoluzioni non sempre semplici da interiorizzare, dovute anche al momento storico ed economico in cui ci troviamo. Forse vale la pena di fermarsi un attimo e fare quello che a volte per la fretta, gli impegni e le preoccupazioni non riusciamo a fare: ascoltare. Mi piaceva l’idea di dare (ed avere) l’opportunità di cogliere un dettaglio emotivo o una sensazione, che proprio per il fatto di essere manifestata è probabile possa fornire il termometro dello stato del “sentire” dei nostri ragazzi ed offrire lo spunto per riflessioni più approfondite e condivise”.

Entro il 24 marzo dovrà essere inviata la scheda di pre-adesione ed entro il 28 aprile la scheda di partecipazione con il materiale prodotto, secondo le modalità indicate nel bando di concorso pubblicato sul sito della Provincia di Biella all’indirizzo: www.provincia.biella.it/aree-tematiche/politiche-sociali-giovanili-pari/politiche-giovanili

Le opere saranno valutate da una giuria di esperti di provata esperienza e ai primi tre classificati per ciascuna sezione saranno destinati premi in denaro, oltre ad uno o più premi della critica, interamente finanziati dal progetto. La cerimonia di premiazione avverrà il giorno 22 maggio alle ore 10.30 presso la Sala Becchia della Provincia di Biella.

Per informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo etucomestai@provincia.biella.it.