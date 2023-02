Morto all'improvviso il vice comandante della Polizia locale di Vercelli. Aveva 35 anni

Comune di Vercelli in lutto per la morte improvvisa di Andrea Borgione, 35 anni, vice comandante della Polizia locale. Torinese, Borgione era dal 2020 in servizio a Vercelli: sposato e padre di due figli, era una persona dai molti interessi culturali.

Appassionato di studi storici aveva curato, insieme a un gruppo di attori e ricercatori vercellesi, una serie di video dedicati ai moti del 1821, frutto di studi, effettuati anche su documentazione conservata nell’Archivio Storico di Vercelli. Un lavoro, registrato al museo Leone, che venne trasmesso durante il lockdown del 2021.

«E' una notizia terribile che ha colpito tutta l'amministrazione - commenta il sindaco Andrea Corsaro -. Perdiamo un funzionario capace e dai mille interessi e un giovane uomo con tutta una vita davanti a sé. Il nostro pensiero è di vicinanza alla famiglia e ai suoi bimbi. Oggi è una giornata tristissima per tutti noi che abbiamo apprezzato l'umanità e la professionalità del vice comandante Borgione».

Vice comandante e responsabile del Nucleo Commercio-Edilizia-Ambiente, Borgione aveva ricoperto il ruolo di commissario e in precedenza, per sette anni, aveva fatto parte del corpo di polizia locale di Torino, occupandosi di varie tematiche.