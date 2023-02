Dal Nord Ovest - Auto si ribalta e trancia un tubo del metano

Ieri, la squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta in via Verbano per un incidente stradale. Sul posto, la squadra ha trovato un'auto capovolta con il conducente ancora intrappolato al suo interno. Il personale dei vigili del fuoco ha liberato la persona intrappolata e l'ha consegnata al personale sanitario arrivato sul luogo dell'incidente.

Allo stesso tempo, l'area del sinistro è stata messa in sicurezza per impedire una fuoriuscita di metano, in quanto l'auto ha tranciato un tubo della linea prima di ribaltarsi. È stata chiamata una squadra specializzata per ripristinare la linea. Il ferito è stato poi trasportato in codice verde all'ospedale di Borgomanero. La polizia di Arona era presente sul posto.