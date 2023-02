Auto si ribalta nella corsia centrale, incidente alle 6:30 allo svincolo di corso Regina Margherita

Un inizio di giornata difficile, per chi voleva entrare a Torino. Intorno alle 6:30, infatti, secondo una dinamica ancora da chiarire, una vettura è sfuggita al controllo del conducente e si è ribaltata nella corsia centrale dello svincolo di corso Regina Margherita.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale e i sanitari del 118 per prestare soccorso all'automobilista, unico a bordo, portato in codice giallo all'ospedale Maria Vittoria. E mentre gli agenti cercavano di riportare in condizioni di sicurezza il traffico in ingresso dalla tangenziale verso il centro della città, il flusso di veicoli ha subito forti ripercussioni, anche nella stessa tangenziale.