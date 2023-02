Telecamere scoprono l'autore delle scritte sotto la sede di FdI, aveva già imbrattato il muro della Questura

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha individuato l’autore dell’imbrattamento realizzato nei pressi della sede provinciale del partito “Fratelli d’Italia”. A seguito del rilevamento di una scritta dai chiari riferimenti politici, avvenuto lo scorso 8 febbraio sulla vetrina di un negozio ubicato al piano terra dello stabile ove insiste la sede del partito Fratelli d’Italia, la Polizia di Stato di Biella ha avviato immediatamente le indagini volte a individuarne l’autore.

L’attività posta in essere dalla locale DIGOS, con il coordinamento della Procura di Biella, si è conclusa nei giorni scorsi con l’identificazione e il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria dell’autore dell’imbrattamento.

Quest’ultimo, 47 anni residente nel Biellese, individuato tramite la visione delle immagini riprese dalla telecamere di videosorveglianza, nonché attraverso un’accurata analisi sulle fonti aperte, è risultato già autore nel maggio del 2002 di un analogo gesto effettuato lungo il muro perimetrale della sede della Questura, per il quale veniva colto in flagranza di reato.

Il quarantasettenne risulta, inoltre, fortemente indiziato quale possibile autore delle ulteriori scritte rinvenute nei pressi della sede di Lega – Salvini Premier e Partito Democratico. Sul punto, sono in corso ulteriori accertamenti investigativi.