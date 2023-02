Tamponamento tra auto dentro la Galleria Miola, traffico rallentato sulla Cossato-Valle Mosso (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto all'interno della Galleria Miola, sulla Provinciale Cossato-Valle Mosso, in direzione di Valdilana. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 18 di oggi, 23 febbraio: stando alle prime informazioni raccolte, ci sarebbero più auto coinvolte nel tamponamento.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per l'assistenza ai conducenti, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico, al momento, risulta rallentato in ambo le direzioni.