È stata dichiarata inagibile la baita colpita da un incendio nel tardo pomeriggio di ieri, 22 febbraio, nel comune di Netro. Sembra che il rogo sia scaturito dalla canna fumaria e da lì le fiamme si sono propagate fino al tetto.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'abitato. Il danno è in fase di quantificazione. Sul posto, oltre al proprietario, un uomo di 71 anni residente in paese, anche i Carabinieri.