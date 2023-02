Biella, uomo urtato da un autocarro in via Ivrea

Un uomo sulla cinquantina è stato assistito dal personale sanitario del 118. Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe stato urtato da un autocarro. Il fatto è accaduto in via Ivrea, davanti allo Spazio LILT di Biella. Sul posto anche gli agenti di Polizia Locale per i rilievi di rito.