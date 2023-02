Febbraio con le spie, ultimo appuntamento a Vigliano

Venerdì 24 febbraio, alle 17, in biblioteca Adriano Leone parla di "Emancipazione e Riscatto" nell'ambito del "Febbraio con le spie" Venerdì 24 febbraio, alle 17, la Biblioteca comunale "Aldo Sola" di Vigliano Biellese presenta l'ultimo dei quattro incontri del "Febbraio con le spie", raccontate da Adriano Leone, dal titolo "Emancipazione e Riscatto".

"Molto spesso - spiega Adriano Leone - non si tratta di professioniste ma di donne prese dalla voglia di avventura, dal desiderio di infrangere le barriere di una condizione femminile che le relegava in schemi familiari rigidi e in ruoli definiti e non modificabili. Certo, in cambio la libertà era spesso solo apparente – il ricatto dei servizi segreti è noto – e la loro vita, sempre in pericolo, molto breve."

Nuove ed inedite biografie di donne impavide saranno protagoniste dell'ultimo venerdì con le spie.