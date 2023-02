Corso base di Escursionismo: termine iscrizioni venerdì 24 febbraio

Terminano venerdì sera le iscrizioni al primo corso di Escursionismo organizzato da Nord Ovest, ASD associata a UISP - Unione Italiana Sport per tutti. E subito si parte con la prima lezione teorica dedicata alle tre A: Attrezzatura, Abbigliamento e Alimentazione.

Sabato 25 si svolgerà invece la prima lezione pratica, con una escursione didattica nel territorio biellese, per approfondire quanto appreso la sera precedente e migliorare la sicurezza del camminare su terreni diversi.

Per iscriversi è necessario avere con sé un certificato medico non agonistico valido. Per qualunque informazione si può contattare Ida Brunetti, anche via Whatsapp, al 335 167 5483.

Saranno tre settimane consecutive con le lezioni teoriche il 24 febbraio, il 3 marzo e il 10 marzo.

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede sociale a Ponderano il venerdì sera, dalle 21 alle 23, con spazio per domande fino alle 23:30.

Le lezioni pratiche in ambiente si terranno il sabato successivo alla lezione teorica, sui sentieri del nostro bel Biellese.

“Attraverso questo corso vogliamo fornire ai partecipanti” – dichiara Valeria Tonella, che accompagnerà i partecipanti con lezioni teoriche e pratiche – “i primi elementi per muoversi in sicurezza in ambiente, attraverso una serie di nozioni che si pongono come obbiettivo quello di aumentare la consapevolezza sugli aspetti più importanti di una escursione”. Valeria è formatrice UISP e Guida Ambientale Escursionistica, con alle spalle molte ore di attività e di insegnamento. È convinta che le cose complesse vadano spiegate nel modo più comprensibile possibile e soprattutto messe in pratica.

“Perché è solo così che si impara veramente. Perciò durante le 3 lezioni teoriche e le tre uscite in ambiente affronteremo aspetti dell’attrezzatura e dell’abbigliamento, dell’allenamento, di come usare piedi e bastoncini nel modo corretto”. Anche gli elementi di cartografia e meteorologia avranno il loro spazio, sempre con attenzione particolare alla messa in pratica.

“Non vorrei spaventare chi pensa di iscriversi con grandi titoloni. Gli inglesi lo dicono con una sigla, KISS, che non è un bacio ma un invito a essere semplici e chiari quando si affrontano argomenti complessi e io ne sono convinta”.

Ma forse stiamo dimenticando di dire una cosa importante: che camminare fa bene al corpo, che farlo insieme fa bene allo spirito, che affrontare temi nuovi fa bene alla mente.

