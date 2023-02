A Candelo il Carnevale dei Bambini è un grande successo

“È stato davvero un grande successo l'iniziativa per Bambini organizzata dal Comune di Candelo per Carnevale e, oltre al numero di piccoli partecipanti, a confermarlo sono stati proprio i sorrisi e le risate dei tantissimi bambini. Siamo davvero felici e lavoreremo ad altre iniziative per coinvolgerli e divertirli”. Parole piene di soddisfazione quelle pronunciate dal sindaco Paolo Gelone.

E aggiunge: “È davvero bello poter vedere così tanti bambini che si divertono insieme. Non dimentichiamo che abbiamo passato momenti in cui tutto questo ci era negato. Poter vivere tutto questo è importante. Voglio ricordare che dietro queste attività c'è sempre un grande lavoro di organizzazione, sicurezza, animazione, colori e cultura da parte degli uffici oltre che di tanti volontari, dal servizio civile, alla Biblioteca, alla Banca del Tempo, ad Anziano è Bello, e ancora ai volontari che hanno interpretato le nostre maschere tipiche, giovani e meno giovani, tutti protagonisti di questo successo. Nelle foto ci tengo a mostrare anche alcuni di loro e proprio a tutti loro va un enorme grazie di cuore”.