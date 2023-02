Al Thes, cena delle maschere per carnevale e un particolare "grazie" ad Angelo Masserano, FOTO

Sessanta anni fa, quando è nato il Comitato dei carnevale Thes, tra i fondatori c'erano Angelo Masserano e suo fratello Riccardo. E oggi, delle prime persone che hanno dato vita a questa tradizione nel quartiere di Biella, è rimasto solo più Angelo Masserano, che come il primo giorno continua ad aiutare nell'organizzazione degli eventi. E proprio per questo suo impegno assiduo, il Comitato domenica 19 febbraio, dopo la messa in suffragio dei defunti del Comitato, gli ha consegnato una targa.

"Era molto emozionato - racconta Laura Ceron, la Bela Ginevra, maschera del quartiere - , ma noi abbiamo voluto ringraziarlo proprio perchè per il Comitato fa ancora tanto. Angelo è nato e cresciuto al Thes, ancora oggi ci lavora. Si interessa sempre di tutto e ci dà una mano anche per esempio per la fagiolata, ci mette a disposizione degli spazi che diversamente non sapremmo dove trovare. La targa era il nostro grazie a quella che per noi è una persona speciale. Tante persone arrivate ai 50 anni non hanno più continuato, mentre Angelo c'è ancora, sempre e dal primo giorno dalla sua costituzione continua a pagare la tessera".

Intanto il carnevale è alla battute finali e il Comitato tira le somme dell'organizzazione di questa ultima edizione. "E' andata davvero bene - racconta Laura, la Bela Ginevra - . Per i 60 anni, che erano una data importante, abbiamo anche organizzato una cena che prima di oggi non avevamo mai fatto, ed è andata molto bene. Non abbiamo nemmeno potuto accettare tutte le persone che volevano venire perchè abbiamo esaurito i posti a disposizione. Era una scommessa e l'abbiamo vinta. E tante persone ci hanno anche ringraziato perchè è andata davvero bene. Siamo soddisfatti e contenti".