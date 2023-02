Pollone, prende forma il controllo del vicinato: posizionati 15 cartelli nelle vie d'accesso FOTO

Come annunciato ad inizio mese in un precedente articolo, a Pollone comincia a prendere forma il controllo del vicinato, il progetto, presentato lo scorso 2 febbraio, che vedrà la piena collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per la promozione della sicurezza urbana.

In questi giorni, sono stati posizionati 15 cartelli nelle vie d'accesso e nei punti principali del paese. “Indicano – spiega il sindaco Sandro Bonino - l'entrata in funzione, a pieno titolo, del controllo del vicinato. La stessa Pollone è stata divisa in sei zone e ogni area è seguita da un coordinatore specifico, incaricato ufficialmente dal Comune e inserito in un elenco di recapiti e contatti (consegnato all'Arma ndr), quale referente di una zona determinata”.

Come già riportato, il controllo del vicinato vuole essere uno strumento di prevenzione dei fenomeni criminosi, con una partecipazione attiva dei residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi con le forze di Polizia.