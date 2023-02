Stars Cup, ecco il programma delle cicloscalate biellesi e valsesiane

Mercoledì 15 febbraio a Cossato è stato presentato o il programma 2023 delle cicloscalate biellesi e valsesiane STARS CUP, organizzate dall’A.S.D. Pedale Cossatese per la parte biellese e dal Team valli del Rosa per quella valsesiana.

Dopo le passate edizioni, continua da parte delle due associazioni la volontà di proporre al mondo cicloamatoriale le salite più belle del Biellese e della Valsesia; Salite anche storiche, ideali per divertirsi ma allo stesso tempo scoprire i territori, in un mix davvero coinvolgente per gli atleti che potranno gareggiare su percorsi collaudati e con qualche novità! Sono previste sei gare in salita tra cicloscalate biellesi e valsesiane, di cui due gare saranno anche prove di Campionato Nazionale C.S.A. In (la Varallo–Alpe Sacchi) e di Campionato Regionale C.S.A.in (la Campiglia Cervo – Bielmonte).

Gli atleti delle due ruote e delle gare in salita possono cominciare a scaldare i muscoli e a segnarsi le seguenti date:

SABATO 13 Maggio ALPE NOVEIS

SABATO 3 Giugno S.EUROSIA (Valle Oropa)

SABATO 24 Giugno OROPA

SABATO 15 Luglio VARALLO (Alpe Sacchi)prova unica Campionato Nazionale C.S.A.In. della Montagna, patrocinata dalla Città di Varallo e dall’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, e la Campiglia

SABATO 29 Luglio ALPE DI MERA

SABATO 2 Settembre BIELMONTE prova unica Campionato Regionale C.S.A.In. della Montagna, patrocinata dal Comune di Campiglia e dal Comune di Piatto.

Per maggiori info si possono consultare i siti ufficiali: www.starscup.it ;

www.teamvallidelrosa.it ;

www.facebook.com/groups/153618441459569/?locale=it_IT