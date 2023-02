Rugby, Italia U18: da domani a Biella inizia lo stage con Lega Alpi

Dopo l’eccellente test della Nazionale Femminile disputato a Biella in settembre e concluso con la vittoria dell’Italia sulla Francia, Fir conferma la fiducia e rilancia affidando a Biella Rugby l’organizzazione di uno stage tra le Azzurrine e le pari età francesi della Lega Alpi che inizierà giovedì 23 e terminerà domenica 26 febbraio. Per le ventisette atlete convocate sarà il primo raduno 2023 della Nazionale Femminile Under 18.

Tutto il club è in gran fermento da settimane con lo scopo di garantire a tutte le atlete e ai loro staff il massimo comfort nel corso di tutto il periodo di permanenza. Un’altra occasione, a distanza di pochi mesi, per la città di Biella di apparire come punto di riferimento per lo sport internazionale e nazionale di alto livello. “Siamo orgogliosi di poter ospitare ancora una volta una Nazionale Azzurra” dichiara con entusiasmo il presidente del Biella Rugby Filippo Musso, “non soltanto perché questo conferma per il Biella Rugby un ruolo importante nel mondo della palla ovale italiana, ma in questo caso in particolare anche perché nel nostro impianto sarà di scena ancora una squadra femminile, la under 18 che sta preparando il futuro di un settore arrivato a una svolta importante dopo un Mondiale da record, preparato con gli ultimi ritocchi proprio a Biella. Anche il rugby dell’Italdonne, come quello di altre compagini a partire dalla Nazionale Under 20 maschile protagonista di numerose partite del Sei Nazioni, lega la sua crescita alla Cittadella di via Salvo D’Acquisto e ai colori gialloverdi. Saremo sempre pronti a metterci a disposizione delle Nazionali per continuare ad essere parte attiva nello sviluppo del rugby di base ma anche nella crescita del livello di tutto il movimento femminile e maschile. Spero di vedere ancora una volta molta gente sulla nostra tribuna per applaudire e sostenere le Azzurre e per respirare un po’ del clima accogliente e inclusivo del nostro sport”.

"L'azzurro è di casa alla Cittadella del Rugby e come amministrazione non possiamo che essere contenti che il Biella Rugby ospiti per l'ennesima volta una rappresentativa dell'Italia” dicono il sindaco Claudio Corradino e l'assessore allo sport Giacomo Moscarola, “per quattro giorni l'impianto sportivo di via Salvo d'Acquisto riceverà la Nazionale femminile Under 18 per uno stage e una serie di allenamenti congiunti con le pari età francesi della Lega Alpi: un modo perfetto per rilanciare il turismo sportivo, da sempre uno dei nostri obiettivi. Nel corso degli anni con la società gialloverde si è instaurato un rapporto di collaborazione molto stretto, che è sfociato in diversi investimenti, l'ultimo dei quali prenderà vita nei prossimi mesi e riguarderà la realizzazione della Foresteria, grazie ad un bando PNRR".

Il consigliere nazionale Fir Vittorio Musso: “Un’altra occasione molto importante per il settore femminile della Federazione Italiana Rugby, un altro incontro a Biella che si dimostra città molto legata al rugby femminile, basta ricordare che il primo incontro del Sei Nazioni femminile si è giocato proprio a Biella contro la Francia il 4 febbraio del 2007. Questo stage sarà l’occasione per vedere all’opera le giovanissime che dovrebbero contribuire a creare il polmone per la Nazionale maggiore, il bacino dal quale Fir attingerà per continuare a mantenere il livello estremamente alto che è riuscito a raggiungere in questi anni con la prima squadra. L’organizzazione sarà quella di sempre, basata su tantissima esperienza accumulata negli anni. Sarà un bel momento di sport, di rugby, la dimostrazione del livello del rugby femminile in ambito giovanile”.

Il programma, che potrebbe subire variazioni, prevede: arrivo Italia 23 febbraio ore 13.30, arrivo Francia 24 febbraio; 23 febbraio allenamento Italia dalle 15 alle 17; 24 febbraio allenamento Italia dalle 10 alle 12; allenamento congiunto Italia/Francia dalle 15 alle 17; 25 febbraio allenamento congiunto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17; 26 febbraio gara amichevole alle ore 11 (tempi di gioco da definire).