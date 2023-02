Ginnastica La Marmora, Pozzato e Bocchio Ramazio protagonisti d’eccezione: bene le giovani in Serie D

La Società Ginnastica La Marmora nella sua collaborazione con altre Società dà un valido aiuto nei Campionati di squadra. Federico Pozzato , uno dei gioielli dell’Artistica, quest’anno, per il lavoro che ha intrapreso a Milano, dopo la laurea triennale conseguita, si allena presso la Società Ares a Milano durante la settimana per cui la Società che lo ospita ha chiesto alla La Marmora di poterlo tesserare per partecipare al Campionato a squadre di serie A2.

Federico la scorsa settimana a Firenze ha gareggiato quindi per la Società Ares che si è classificata nella prima prova del Campionato, grazie anche al contributo di Federico, al secondo posto. Per la Società La Marmora è un onore aver contribuito al risultato con un proprio ginnasta che quest’anno è ancor più significativo avendo dato in prestito ad una Società piemontese la CH4 Sporting Club un’altra perla del proprio vivaio. Questa volta si tratta di Arianna Bocchio Ramazio che con la divisa di un’altra Società ha contribuito all’importante risultato della vittoria nella prima gara di Campionato interregionale di Serie C che si è svolta domenica a Mortara a cui hanno partecipato 18 Società di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

Ottima la prestazione di Arianna che al corpo libero ha ottenuto, tra le 72 ginnaste partecipanti, il terzo miglior punteggio individuale. Intanto sabato la La Marmora ha partecipato con le sue giovani ginnaste alla prima prova del Campionato regionale a squadre Allieve Silver di Serie D nel livello C. Le ginnaste lamarmorine Carola Coda Cap, Giada Garrone e Adele Trudettino, senza l’apporto di Maggie Evangelin Castello assente, si sono comportate molto bene ed hanno ottenuto la quarta posizione a solo due punti dal podio. Sono soddisfatti per questi risultati il tecnico Jacopo Vercellino per Federico e le tecniche lamarmorine Marta Beraldo, Aurora Sellone e la coreografa Alessandra Ceccato per Arianna e per le giovani del Campionato di Serie D.