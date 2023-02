Da Casapinta in Svizzera con il flow del Waving, VIDEO

Prima per Jacopo, in arte "Jacopo IronHide Benzi", la streetdance (la danza di strada) era semplice divertimento iniziato quasi per gioco quando aveva 15 anni dopo aver preso lezioni di Karate e sax. Poi è diventata una vera passione. E oggi, ad appena 33 anni, assieme al suo amico Alberto, ha inaugurato una scuola si streetdance a Balerna, vicino a Chiasso, nel Canton Ticino.

“Quando avevo 15 anni ho visto in televisione questi giovani che ballavano Breaking e ne sono rimasto affascinato – racconta Jacopo -. Così mi sono iscritto a una scuola e ho preso lezioni. Senza quasi rendermene conto sono arrivato all'accademia di danza a Parigi, la Juste Debout School, e lì c'è stata la svolta della mia vita. Ho partecipato a un evento organizzato per l'apertura di un salone famoso di automobili a Lugano, e ho iniziato per la prima volta a pensare che forse poteva essere il mio lavoro. Mi sono avvicinato a quel mondo, ho visto che in Svizzera c'erano molte meno complicazioni dal punto di vista burocratico rispetto alla Francia e all'Italia, e quando ho finito l'accademia ho deciso di trasferirmi in Svizzera”.

A quel punto la vita di Jacopo è cambiata. Ha iniziato a insegnare non più come un metodo per arrotondare come faceva prima della Juste Debout School, ma come un vero e proprio lavoro stabile. Ha lavorato in tutte le più conosciute tra le 34 scuole che ci sono nel Canton Ticino. E poi quasi per caso ha incontrato un suo amico di Torino: “E assieme ci siamo imbarcati in questa nuova avventura – conclude Jacopo -, che forse avevo anche un po' nel sangue, visto che anche mia mamma ha insegnato danza latino americana, come pure mia cugina con la danza classica. Oggi sono felice. Il mio lavoro mi dà molte soddisfazioni. Ho allievi che hanno 5 anni e altre che ne hanno 65. Abbiamo 2 sedi: una a Balerna e una a Locarno”.

E Jacopo continua a guardare avanti. Grazie alla streetdance ha trovato anche l'amore. Il futuro è impegnativo ma non lo teme, e la nuova sfida per la Mad Moves è quella di avvicinarsi al mondo delle olimpiadi con il Breaking.