Chiorino a Filo: "Industria tessile centrale per l'economia regionale: fondamentale investire su formazione"

“Conoscenza profonda, tradizione, qualità: queste sono le peculiarità dei nostri maestri del tessile che hanno fatto del Biellese un polo di eccellenza a livello internazionale per la produzione di filati di pregio, attirandovi le più grandi maison di moda e non solo del mondo. Sulle passerelle di Parigi, New York e Milano sfilano i saperi del nostro territorio: un’eccellenza che si è data per scontata troppo a lungo, confidando forse nella capacità di autorigenerazione del comparto. Ma se non si investe sulla formazione, non vi può essere il ricambio generazionale necessario per avere in eredità quel bagaglio di saperi preziosi, fondamentali per mantenere in piena salute e far evolvere la nostra industria tessile". Lo ha dichiarato Elena Chiorino, assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Piemonte, ospite alla cerimonia inaugurale della 59° edizione di FILO, il Salone internazionale dedicato a fibre e filati, ospitato nel Centro Congressi "Allianz MiCo" a Milano.

“La nostra industria tessile deve restare centrale nell'economia regionale e della Nazione ma senza investire nella formazione vengono meno quelle competenze che garantiscono la competitività sul mercato delle nostre imprese – spiega - È per questo che ho voluto scommettere sul modello delle Academy di filiera con un’attenzione particolare sulle peculiarità territoriali del Piemonte. Abbiamo investito 5 milioni di euro per dare finalmente gambe, lo scorso mese di novembre, alle Academy del tessile con inizio ufficiale dei corsi già all’inizio del 2023. In questo modo creiamo connessione tra il mondo dell’impresa e dell’alta formazione professionale per restituire valore ai saperi dei nostri maestri tessili, garantire nuova germinazione all’industria di comparto e fare del bene al made in Italy dove bello ma soprattutto ben fatto restano il marchio di fabbrica delle nostre produzioni, il grande orgoglio della nostra capacità manifatturiera”.