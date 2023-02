Una via dedicata a Falcone e Borsellino? A Candelo la proposta della minoranza

Potrebbe chiamarsi via Falcone e Borsellino la nuova strada che da via del Cervo salirà in via Santa Croce, nel comune di Candelo. È la proposta portata avanti dai consiglieri di minoranza di Candelo per tutti, Elettra Veronese e Sergio Tosin.

“La strada si farà, se amministreremo noi il Comune – spiegano – Sarà a senso unico a salire con zona 30 km/h, ZTL videocontrollato e piantumazioni frangivento/anti CO2. Un Comitato Tecnico Scientifico verrà incaricato di studiare la migliore realizzazione ambientale in sicurezza. Si rassicurino da subito i residenti del complesso condominiale presente in via Santa Croce, che incombe su via del Cervo, che i sottostrati geologici che scendono dall'altopiano di pianura Biella-Candelo sono idonei ad ospitare questa strada. E si apriranno senza perdere tempo anche i tavoli di confronto con gli enti competenti per il ben più lungo e risolutivo tratto verso via Biella (altro senso unico a salire), che quando realizzato salverà Candelo da smog e rumore. Si tratta di un tema, la viabilità candelese, ancor più sentito in questo periodo che si appresta a portare un significativo incremento di traffico sulle nostre strade per via della chiusura del ponte della Tangenziale”.