Comitato Biellese per Elly Schlein, passeggiata in via Italia con Chiara Gribaudo

Venerdì 24 febbraio, alle 18, il Comitato Biellese per Elly Schlein si ritroverà ai Giardini Zumaglini insieme all'On. Chiara Gribaudo.Durante la passeggiata in via Italia e in centro città, si parlerà di lavoro e lotta alle diseguaglianze con i presenti e con chiunque abbia voglia di discutere sul tema.

“Ad oggi la precarietà nel mondo del lavoro, che colpisce in maniera forte la fascia giovanile, e la mancanza di tutele nei confronti di alcune categorie di lavoratori, sono temi che riteniamo prioritari e che devono essere affrontati concretamente per promuovere il benessere delle persone – spiegano i promotori dell'incontro - Gli stipendi sono rimasti invariati e i contratti di lavoro sono peggiori rispetto a quelli di trent'anni fa. Ad essere maggiormente discriminati dunque sono i giovani e le donne, senza dimenticare lo sfruttamento delle persone migranti. Venerdì vogliamo parlarne insieme e vogliamo farlo non nelle stanze chiuse, ma nelle strade perché questo è un tema che riguarda tutti e tutte”.