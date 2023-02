Davines: quali sono i prodotti migliori?

Nel mondo della bellezza e del beauty c’è una garanzia: Davines prodotti per capelli professionali. Si tratta di soluzioni perfette per prendersi cura della chioma, rendendola favolosa e bellissima. Su CapelloMio si possono trovare moltissimi prodotti Davines, tutti da scoprire e provare.

Davines, un brand di successo

Il marchio Davines nasce nel 1983 a Parma quando i Bollati creano un laboratorio di ricerca con lo scopo di produrre dei prodotti dedicati ai capelli di altissima qualità. La loro missione? Rendere la bellezza sempre sostenibile e green. Un motto che nel corso del tempo è diventato fondamentale per Davines, un marchio che oggi non ha bisogno di presentazioni e che è un punto di riferimento per moltissimi professionisti che operano nel settore della cura dei capelli. Parrucchieri, colorist e non solo infatti grazie a Davines riescono a regalare ai clienti un’esperienza magica e unica.

Attualmente, non a caso, il marchio è presente in oltre settanta paesi ed è gestito ancora dalla famiglia Bollati. Gli obiettivi sono sempre gli stessi: creare dei prodotti di qualità, ma con un’attenzione particolare all’eticità e all’ambiente. Il packaging infatti è minimale e ideato per ridurre l’impatto ambientale.

A partire dal 2016 inoltre l’azienda è stata certificata B Corporation ossia come un’impresa che riesce a soddisfare anche gli standard più alti dal punto di vista della responsabilità, della trasparenza, dell’ambiente e del sociale.

Davines, dove trovare i prodotti

Dove trovare i prodotti Davines? sono disponibili su CapelloMio, il portale gestito dai professionisti del settore hair. Un team di persone preparate e attente che hanno selezionato con cura le soluzioni giuste per soddisfare le esigenze di tutti.

Troviamo infatti le linee More Inside, Essential Hair Care, Naturaltech e OI. Dallo shampoo alle maschere, passando per i conditioner, su CapelloMio si possono trovare tantissimi prodotti a prezzi super scontati e vantaggiosi. Un catalogo ampio e variegato, che rende ancora più bella e innovativa questa azienda attiva nel settore beauty.

Un vastissimo assortimento per curare al meglio e nutrire la chioma perfettamente. Con prodotti che idratano, rafforzano e coccolano i capelli, ma permettono anche di realizzare lo styling. Il modo migliore per restare sempre aggiornati su questo brand? Seguire CapelloMio. I professionisti dietro al portale infatti non solo sono sempre super informati, ma sapranno fornire ai clienti i consigli di cui hanno bisogno per trovare la linea e i prodotti perfetti per ciò che vogliono.

Le migliori linee di Davines

Quali sono i prodotti e le linee da non perdere di Davines? Troviamo prima di tutto OI che raccoglie i bestseller del marchio. Comprende straordinari prodotti utili per il quotidiano e formulati con il prezioso olio Roucou che arriva dall’Amazzonia. I vantaggi sono tantissimi. Permettono di aumentare la pettinabilità e regalano ai capelli morbidezza e lucentezza. Nella linea troviamo pure crema mani e un perfetto body wash.

Essential Haircare è invece la linea di prodotti Davines per donare benessere a ogni tipologia di chioma in base alle singole esigenze. Conferendo volume, nutrimento, idratazione, protezione, lucentezza ed elasticità. Le formulazioni sono realizzate con ingredienti di primo livello che arrivano da un Presidio Slow Food. Non solo: lo shampoo solido è disponibile in ben quattro versioni.

Troviamo poi Naturaltech con prodotti ideati per affrontare i problemi che riguardano il cuoio capelluto e i capelli, ad esempio la forfora, la cute grassa o secca, la caduta dei capelli. Permette di mantenere l’equilibrio della cute naturalmente e di stabilizzarlo. Accanto a questa linea si trova More Inside che comprende numerosi prodotti per lo styling e permette di ricreare direttamente a casa un perfetto look da passerella donando volume, texture, lucentezza e una lunghissima durata.