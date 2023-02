Monterosa: Questo weekend “Cene in quota” e “Dj Set altissimi”

Cene in quota all’Alpe di Mera

Una serata, sei gustose proposte e la bellezza di Mera in notturna: venerdì 24 febbraio le luci dei ristori in quota dell'Alpe saranno tutte accese in occasione di un evento davvero speciale. Ogni locale ha pensato ad una proposta per questa data: basterà scegliere la vostra preferita e contattarli direttamente per prenotare il vostro tavolo o per avere maggiori dettagli sui menù.



La serata di cene in quota è raggiungibile direttamente in seggiovia. La Scopello-Mera sarà aperta a servizio dell'evento con una corsa in salita alle 19:00 e una in discesa alle 23:00. Il biglietto di andata e ritorno sarà disponibile in biglietteria il giorno dell'evento fino alle 19:00 alla tariffa unica di € 12,00 e senza necessità di prenotazione.



Per info e prenotazioni: www.alpedimera.it/alpe_mera_news_dett/it/it-cene-in-quota-all-alpe-di-mera.html

Dj-set altissimi: Passo dei Salati e Boschetto

Un weekend di “apres ski” con Giada Brincè in due delle location più eccezionali del Monte Rosa. Quando? Sabato 25 febbraio dalle 13:00 alle 16:30 ad Alagna (Passo dei Salati) e domenica 26 febbraio dalle 13:00 alle 16:30 ad Alpe di Mera (Boschetto)!