Viaggia in contromano sulla tangenziale nord, tragedia evitata dalla Polizia Stradale

Viaggiava in contromano sulla tangenziale nord, tragedia evitata dalla Polizia Stradale (foto di repertorio)

Tragedia evitata, la sera del 21 febbraio, verso le 18,30, grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della Sottosezione della Polizia stradale di Torino che riusciva a bloccare un autoveicolo mentre stava percorrendo contromano un tratto della tangenziale nord di Torino, in direzione Aosta, in prossimità del casello di Settimo.

Il veicolo, un Fiat Punto di colore bianco, è stato fermato mentre viaggiava, in senso contrario, a ridosso della banchina non transitabile adiacente al guard rail di destra e alle corsie di canalizzazione verso detto casello autostradale.

L’autovettura, grazie anche all’efficacia del sistema di videocamere di sorveglianza collegato con la centrale operativa della Polizia Stradale (COPS di Settimo Torinese) e all’azione coordinata con un mezzo della società ATIVA, veniva fermata dopo circa 500 metri dalla barriera, e messa in sicurezza dalla pattuglia.

Agli agenti intervenuti il conducente, un cittadino albanese di 38 anni, riferiva di essersi accorto di aver sbagliato strada e, giunto presso la barriera del pedaggio di Settimo, di aver deciso di invertire la marcia e procedere contromano per riprendere la tangenziale in direzione sud. Il soggetto veniva quindi sottoposto a tutti gli accertamenti di rito per verificare l’eventuale abuso di alcol e/o di sostanze stupefacenti, con esito negativo. Risultava però sprovvisto della patente di guida, poiché mai conseguita.

Gli venivano contestate la circolazione contromano e la guida senza patente, per un totale di oltre 7.000 euro di multa e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.