Dal Nord Ovest - Autotreno salta la corsia di marcia sulla A4 e si ribalta

Alle 17:50 di ieri, 21 febbraio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Novara veniva allertato per incidente stradale in autostrada A4, direzione Torino, tra i caselli di Novara Ovest e Vicolungo. Su posto è arrivata una autopompa e una autogru. Coinvolto un'autotreno che viaggiava in direzione Novara e che, per motivi al vaglio della Polizia Stradale, saltava la carreggiata ribaltandosi e riversando il carico di farina che trasportava su ambo le corsie di marcia. L'autista, ferito, è stato affidato alle cure del personale 118 di Novara.