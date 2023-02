Non c’è stato nulla da fare per un ottantenne travolto da una pianta ieri mattina a Valperda. L’uomo stava tagliando l’albero in un terreno di sua proprietà. Inutili i soccorsi chiamati immediatamente da due persone che hanno assistito all’incidente. L’anziano è morto sul colpo. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Ivrea.