Trovata ubriaca alla guida, via la patente ad una giovane di 25 anni

Nel corso del fine settimana le pattuglie del Distaccamento Polstrada di Varallo hanno intensificato i controlli alla sicurezza stradale con servizi mirati alla prevenzione e controllo della guida di veicoli sotto effetto di alcool e droga, anche in relazione ai numerosi eventi serali legati al carnevale.

Tra tutti gli interventi messi in atto, si segnala che, nella nottata di domenica 19 febbraio, le pattuglie impegnate per un controllo specifico a Borgosesia hanno deferito all’autorità giudiziaria una ragazza di 25 anni della Valsessera, trovata positiva al controllo con etilometro in quanto conduceva un’ autovettura con valori oltre al doppio di quelli consentiti, e una donna di 38 anni della zona che pure guidava autovettura con valori oltre il doppio consentito. A entrambe le donne, oltre alla denuncia penale, è stata ritirata la patente di guida per la sospensione.