Terminate le operazioni dei Vigili del Fuoco alla tenuta agricola a Cossato dove hanno lavorato per tutta la notte, FOTO

I Vigili del Fuoco stanno lasciando in questo momento Cossato, via Paruzza, la tenuta agricola dove è divampato un incendio ieri sera 21 febbraio intorno alle 23,30 e hanno lavorato per l'intera notte (leggi qui A fuoco materiale in azienda agricola).

Nella mattinata hanno proceduto allo smassamento, hanno spento delle fiamme che briciavano ancora il fieno che si trovava nella parte sotto a dove è divampato l'incendio, e al momento stanno raccogliendo tutto il materiale utilizzato per le operazioni e torneranno al Comando in via Santa Barbara.