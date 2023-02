Lutto in Valle Cervo per la morte di Armando Recanzone: aveva 56 anni (foto dalla pagina Facebook di ANA Biella)

Ha destato dolore e incredulità la notizia dell'improvvisa scomparsa di Armando Recanzone, mancato all'affetto dei suoi cari a soli 56 anni. Alpino del gruppo di Sagliano Micca, era molto noto in tutta la Valle Cervo, specialmente per la sua professione nel campo dell'edilizia. Da poco tempo era andato in pensione. Al momento non è ancora nota la data del funerale.