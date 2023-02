Lessona, donna alla guida finisce con l'auto giù per la scarpata FOTO

Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 12.30 di oggi, 22 febbraio, lungo la Provinciale per Masserano, nel comune di Lessona.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto è finita giù per la scarpata. Fortunatamente la donna alla guida è rimasta indenne e in maniera autonoma è riuscita ad uscire dal veicolo. Sembra che non sia stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.