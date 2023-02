Dolore a Mezzana, è morto l'ex sindaco Danilo Macchetto

Comunità di Mezzana Mortigliengo in lutto per la morte di Danilo Macchetto. Aveva 94 anni. Molto conosciuto in paese, è stato sindaco capace e valente nella legislatura 2003-08, oltre che presidente della Comunità Montana Prealpi Biellesi. Da sempre impegnato nel settore tessile, è stato prima dirigente del Lanificio Albino Botto di Valle Mosso poi amministratore della Cromafil, filatura cardata tessile di Ponzone fino al 2003. Negli anni '80 è stato anche insignito del Cavalierato della Repubblica.

I funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Mezzana alle 10.30 di giovedì 23 febbraio.