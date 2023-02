Biella, 90enne investita da un'auto

È finita in ospedale la donna di 90 anni, rimasta investita ieri mattina in prossimità dell'attraversamento pedonale di via Dante, a Biella.

L'allarme è scattato poco dopo le 10: sul posto, oltre agli agenti di Polizia Locale, anche il personale sanitario del 118 per la prima assistenza e il trasporto al Pronto Soccorso. Stando alle informazioni raccolte, l'anziana era cosciente ma non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. A travolgerla, per cause da accertare, un'auto condotta da un uomo di 46 anni.