Migliorare qualità vita e benessere dei cittadini, a Candelo arriva il progetto “Fare Comunità”

Arriva a Candelo il progetto “Fare Comunità”. Ne dà notizia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Si è avviato questo progetto per migliorare la qualità della vita ed il benessere dei cittadini in rete con le realtà del territorio, le associazioni candelesi e non solo, la scuola, il consorzio IRIS e l’Asl, con quattro importanti azioni: prevenzione attraverso incontri con esperti e/o iniziative di apertura dei servizi territoriali ai candelesi; azione di sensibilizzazione attraverso pomeriggi e serate volte a sensibilizzare e avvicinare la popolazione a temi sociali quali ad esempio la disabilità, la fragilità negli anziani, la genitorialità, la violenza alle donne; azioni di solidarietà attraverso l’organizzazione di iniziative con il volontariato e la rete sociale territorio per promuovere la cultura del donare; azioni di aggregazione attraverso momenti dedicati alla musica, arte, divertimento e spazi di riflessione e condivisione. L'obiettivo è quello, sempre di più, che i cittadini possano vivere veramente il nostro Comune, il proprio paese, e quindi inserirsi nel tessuto sociale della comunità”.