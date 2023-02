Torna il “Ristogatto” di Gattopoli in veste vegetariana per aiutare i mici randagi

Sabato 4 marzo le volontarie di Gattopoli Made in Biella OdV con un cuoco professionista organizzano nuovamente una cena per raccogliere donazioni: questa volta è previsto un menù interamente vegetariano (compresi i formaggi con caglio vegetale e pane senza strutto). Attualmente gli ospiti felini sono una ventina con una mamma incinta di sei micetti, oltre ad un giro di gatti da sterilizzare. A questi occorre aggiungere quelli delle colonie e delle famiglie seguite dall’associazione nei vari comuni del biellese, che comprendono oltre 300 gatti. Le adozioni nel 2022 invece sono state ben 318 e a giudicare dai numeri fino ad oggi questa cifra sarà abbondantemente superata nel 2023.

Purtroppo l’associazione deve affrontare la sterilizzazione di circa una trentina di gatti in diverse situazioni (tra cui quelle di Massazza, Campiglia, e Biella ) e per far fronte alle spese extra le volontarie organizzano una serata presso i locali della Caritas in via Novara 4 a Biella. Per prenotarsi contattare Gattopoli entro giovedì 2 marzo telefonando al numero 328 85 87 460 (costo per persona 28€, si richiede una caparra di 10€).

Il menù comprende 5 antipasti (vol-au-vent con pere, ricotta, e gorgonzola; barchette con sedano rapa e salsa; involtino di zucchina; peperoni arrosto al pomodoro; bruschetta classica), come primo risotto ai funghi e mirtilli ed un elaborato secondo con strudel di spinaci, ricotta, e Maccagno con caglio vegetale accompagnati da un cestino di cestino di ceci, arance, e finocchi al limone. Per finire un salame di cioccolato con crema di mascarpone al cognac. Acqua, birra, vino bianco, vino rosso, e caffè sono già comprese nel prezzo.

Durante la cena di beneficienza ci sarà anche un banchetto con oggetti creati dalle volontarie stesse: tutte le donazioni saranno un aiuto prezioso perché i rincari di pellet ed elettricità hanno creato non pochi problemi nel far quadrare i conti dell’associazione.

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì pomeriggio (16:30-18:00) solo su appuntamento, mentre il sabato pomeriggio si può visitare senza prenotare.

I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici.

Per sostenere l’associazione, è possibile fare anche versamenti tramite bonifico bancario (codice IBAN: IT 64E 06085 44750 000001000717) intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.” o donando il proprio 5x1000 (codice fiscale 90071200027).