Dehors, Lega Biella: "I problemi delle attività oggi sono il caro energia e bollette"

Riceviamo e pubblichiamo: "Quando si parla di commercio e di sostegno agli esercenti, la Lega è un partito pronto a impegnarsi per trovare le migliori soluzioni a favore di tutto il settore. Siamo un partito che vuole risolvere i problemi e dare delle risposte concrete ed efficaci nell’unità del centrodestra.

In consiglio comunale ci siamo dunque trovati costretti a votare contro la mozione sulla gratuità dei dehor, poiché la proposta risultava essere di fatto superata rispetto alla realtà che viviamo oggi e ai problemi che i commercianti devono affrontare quotidianamente.

Si trattava, infatti, di una misura attuata in tempo di emergenza Covid, quando si era deciso di prevedere la gratuità dei dehor poiché le leggi nazionali contingentavano gli spazi interni e prevedevano il distanziamento, causando una diminuzione dei posti disponibili. Tanti locali hanno quindi usufruito delle autorizzazioni gratuite per i dehor “Covid” del Comune di Biella, al fine di recuperare gli spazi esternamente, senza un aggravio di spese per la nuova superficie pubblica occupata. Oggi non sussiste più tale problema, poiché i locali possono riempire i tavoli senza più dover sottostare alle norme sui distanziamenti o contingentamenti.

Essendo intanto evoluta la situazione, i reali problemi di oggi risultano pertanto essere altri, quali il caro energia e il caro bollette. La vera sfida oramai è sulla modernizzazione digitale e l’investimento tecnologico per far fronte ai nuovi processi che sta subendo il mercato, soprattutto sotto la spinta delle multinazionali dell’e-commerce. Per la rivitalizzazione urbana è utile andare oltre le politiche settoriali e gli interventi a pioggia, ma è necessario pianificare progetti e strumenti di gestione integrata del centro urbano e delle periferie, come possibile grazie al DUC sul quale la maggioranza sta lavorando e che cercherà di finanziare.

La mozione avrebbe invece creato disparità di trattamento nell’aiuto erogato, del quale avrebbero beneficiato solamente i bar, ristoranti e pizzerie con dehor. Si sarebbero pertanto prodotte disuguaglianze anche all’interno della medesima categoria: tra gli esercizi commerciali con un dehor e quelli senza.

Non possiamo pensare di affrontare i nuovi problemi con le vecchie soluzioni, prevedendo un’esenzione per i locali individuati in tempo di Covid anziché anche per negozi e imprese che hanno consumi elevati di energia elettrica, con una forte incidenza sul loro fatturato. Questa mozione risultava pertanto non centrare l’obiettivo.

Una mozione più completa e condivisa avrebbe certamente ottenuto il nostro appoggio, perché è chiaro a tutti che intendiamo sostenere il commercio, ma nel suo complesso".