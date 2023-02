Tennis tavolo giovanile. Splendor 1922 Autogarbaccio/MB Line in evidenza al Grand Prix di Torino, FOTO

Buona prova dei ragazzi del coach Marco Ruffanello al Grand Prix di Torino che si è tenuto nella giornata di domenica 29 gennaio.

Sempre in evidenza l under 15 maschile con il terzo posto conquistato da Francesco Bidese che conferma l ottima prova di Villadossola, nella stessa categoria prima agli ottavi si fermano Riccardo Motta e Andrea Saitta e ai quarti Tommaso Zoppello.

Nella stessa categoria passa il turno Leonardo Alvarado e esce ai preliminari Federico Russo.

Nell' under 19 maschile esce ai preliminari Gabriele Negrone, mentre nella categoria under 19 femminile Martina Picco si piazza al terzo posto.

Nelle gare pomeridiane nell' under 17 maschile sconfitte agli ottavi per Tommaso Zoppello, Riccardo Motta Andrea Saitta Mattia Zoppello e Francesco Bidese mentre Gabriele Negrone esce nei preliminari ma si afferma nei recuperi. Ottavi anche per Leonardo Alvarado nell' under 13 dove Federico Russo si impone ai recuperi.

Nei tornei di doppio maschile secondo posto per Russo/ Alvarado nell' under 13 e terzo posto per Bidese/Saitta nell' under 15.Il 5 marzo il Grand Prix si concluderà con il criterium finale di Isola D Asti.