Golf Cavaglià risultati gare e prossimi eventi

Sara Montejo nella Chardonnay Extra Dry Golf Cup Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la Chardonnay Extra Dry Golf Cup (18 buche Stableford 3 categorie) valida come quinta tappa del Trofeo d’Inverno by Pro Shop Cavaglià. Premiati. 1° Lordo Sara Montejo Rey Cavaglià 33 (e 51 punti netti). 1a categoria: 1° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 34, 2° Netto Giovanni Vulcano Cervino 32. 2a categoria: 1° Netto Piero Ceresa Cavaglià 41, 2° Netto Vincenzo Frappampina Girasoli 38. 3a categoria: 1° Netto Giuseppe Melone Kavallotta 41, 2° Netto Maddalena Falla Cavaglià 40. 1° Ladies Maria Josè Delfino Cavaglià 39, 1° Seniores Alberto Scarabosio Druento 39. Dopo la premiazione è seguito rinfresco con degustazione vini. Ricordiamo che il Trofeo d’Inverno quest'anno metterà in palio un carrello elettrico di ultima generazione PowaKaddy CT6 incluso di borsone, portaombrello e portascore. Guidano il ranking (validi 4 risultati su 6) provvisorio dopo cinque gare: Gianni Feo con 146 punti seguito da PierGiovanni Deandrea con 142 e Piero Ceresa con 140. Nel lordo leader Rohan Jay Silva e Daniele Tonso con 97. L’ultima gara del circuito si disputerà domenica 5 marzo.

Domenica "Derby Juve vs Toro by Golf Sì" al Golf Cavaglià

Questo weekend al Golf Cavaglià sarà dedicato ad un altro evento agonistico/goliardico. Domenica si disputerà infatti il "Derby Juve vs Toro by Golf Sì" sfida sul green tra tifosi granata e juventini a due giorni dal match calcistico di serie A. La gara è aperta a tutti (18 buche Stableford 3 categorie - iscrizioni: soci 20€, esterni 70€, soci Golf Sì 60€) e valida per l’handicap, mentre il risultato della sfida sarà data dalla somma dei migliori 11 score netti delle due squadre (dress code: maglia della propria squadra). Previsti gadgets e premi speciali. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.