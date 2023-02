Ginnastica Biella: due impegni e tre gare diverse

A Biella, presso le strutture della Società Pietro Micca, domenica 19 febbraio 2023, Ginnastica Biella ha disputato il Campionato Silver LC a Squadre con Warda Shimi, Klarissa Uka, Sveva Botto e Mia Merrina.

La piccola Mia, otto anni da poco compiuti era alla sua primissima competizione, è si è comportata benissimo. La squadra, accompagnata in pedana da Sara Battagion e Francesca Leardi, ha fatto bene, salendo sul podio con la conquista di un meritato 3° posto. In Categoria Silver Junior invece, la squadra composta da Alice Veronese, Giulia Begni, Susanna Rainero e Sarah Botto, non sono andate oltre all’undicesimo posto. Qualche errore di troppo, ha subito influenzato il risultato finale, ma guardando al futuro, resta l’esperienza fatta. Le atlete hanno tutte grosse potenzialità da sviluppare!

Quasi contemporaneamente a queste due gare, a Mortara, accompagnate da Irina Sitnikova, le portacolori di Ginnastica Biella al Campionato Gold di serie C (Zona Tecnica Piemonte Lombardia) Eleonora Ghione, Martina Ettolli, Veronica Pastorato, Anna De Filippis, Rebecca Cangiano, Vera Rossin e Margherita Tavaretti, hanno raggiunto il 5° posto in classifica generale. La loro è stata una gara tormentata da piccoli errori dovuti al momento di difficolta fisico e generale delle ragazze, che in settimana sono state tormentate da piccoli infortuni e malanni di stagione.

Come sempre, la Società, ringrazia le atlete, il gruppo genitori di supporto e le istruttrici impegnate.