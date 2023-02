Bocce, il primo Memorial Franco Caucino a Piatto Sport

Trentaquattro quadrette si sono date battaglia nei bocciodromi di Piatto, Biella e Tollegno nella prima edizione del Memorial intitolato a Franco Caucino, diretto da Massimo Vergano (coadiuvato da Paolo Carrera e Sergio Tamagno).

Al termine di un grande torneo ad eliminazione diretta, a cui ha assistito un numeroso pubblico di appassionati, l'ambito trofeo è stato vinto dalla quadretta di casa di Piatto Sport composta da Davide Manolino, Fabrizio Ciarletti, Andrea Fasana e Marco Galeotti, che ha sconfitto in finale gli eporediesi della BRB, (Luigi Grattapaglia, Guido Gilemi, Todolfo Balsamo, Roberto Borgna) con il punteggio di 10 a 3.

Terza piazza per La Perosina (Patrick Bert, Christian Ghiano, Mattia Barone, Enrico Reusa) sconfitta in semifinale dai vincitori. E per l'altra quadretta di Piatto Sport (Alberto Fiorina, Marco Corradin, Ettore Levis, Roberto Cagna) superata da BRB.