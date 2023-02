Smaltimento rifiuti biellesi, soddisfatto FdI Biella

Riceviamo e pubblichiamo:

"Non poteva venire accettata l’ipotesi che per far posto nell’inceneritore di Torino dei rifiuti provenienti dalla Liguria, quelli dei biellesi avrebbero dovuto essere trattati in Lombardia, costringendo i nostri concittadini a un’extra tassa.

Evidentemente bene ha fatto l’assessore Chiorino a porre la questione ricordando che a Biella non siamo figli di un dio minore e apprezziamo che dopo il suo intervento l’assessore Marnati abbia finalmente trovato una soluzione che nelle interlocuzioni dei mesi scorsi pareva impossibile da percorrere".