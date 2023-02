Pedemontana: Canton Biellese chiede un confronto con il Ministro alle Infrastrutture e i parlamentari Biellesi

Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma di Massimo Guabello, Alberto Perini, Mario Ianno e Giancarlo Lacchia indirizzata al Ministro sen. Matteo Salvini, Ministro on. Gilberto Pichetto, Sottosegretario on. Andrea Delmastro e Onorevole Roberto Pella avente come oggetto la Pedemontana.

"Con la presente intendiamo ringraziarvi per il grande impegno che avete profuso per la realizzazione della “Pedemontana” nel tratto ricompreso tra Masserano e la A26 Voltri-Sempione, rendendo disponibile il finanziamento che ne consente l’appalto.

Tuttavia esistono ancora due adempimenti ovvero l’approvazione da parte del MEF e successivamente quello della Corte dei Conti, che richiedono circa 30 giorni ciascuno. Solo dopo l’ANAS potrà mettere a gara il progetto con un appalto integrato. Tutto questo deve concludersi entro il 30 giugno del 2023 ovvero entro 140 circa da oggi pena il non utilizzo dei 120 milioni di euro dei fondi europei che renderebbe impossibile l’appalto.

Non abbiamo il minimo dubbio sul vostro ulteriore interesse per l’opera ma vi chiediamo di avere, con una nostra delegazione, una comunicazione diretta tramite un incontro di persona o in videoconferenza, appena i vostri impegni ve lo consentiranno. Noi siamo sempre disponibili. Grazie ancora per tutto quello che avete fatto e che ancora farete per il Biellese".