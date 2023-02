Mozione dehors respinta, Fratelli d’Italia: “Garantiamo sostegno al settore della ristorazione”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Respinta dal Consiglio Comunale di Biella del 20 febbraio la mozione presentata dal Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia volta ad introdurre la gratuità del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico (dehors) per il settore degli esercizi di somministrazione.

Come è noto le attività di ristorazione – ristoranti, pizzerie, bar – sono state tra le più colpite dall'emergenza sanitaria per le chiusure prescritte, e il successivo recente aumento delle utenze ha reso ancora più difficoltosa la ripresa del settore. Da qui la richiesta di intervento a loro sostegno avanzata dai Consiglieri di Fratelli d'Italia, unici ad aver espresso il voto favorevole alla proposta.

Il voto contrario delle altre forze politiche di maggioranza, motivato con la ventilata necessità di un intervento volto ad una platea più ampia di destinatari, presuppone purtroppo l'esclusione anche in futuro dell'esenzione richiesta, poiché il suo accoglimento non avrebbe in realtà poi impedito l'introduzione di ulteriori e diverse misure di sostegno.

Incomprensibile poi l'astensione di alcuni Consiglieri di minoranza che con motivazioni risibili hanno evitato di prendere una posizione chiara, preferendo il ruolo dei “pesci in barile” piuttosto che esprimersi sulla sostanza.

Registrata tuttavia la disponibilità del Signor Sindaco a raccogliere le preoccupazioni e le richieste contenute nella mozione respinta, i Consiglieri di Fratelli d'Italia garantiscono da subito il loro impegno per assicurare i necessari sostegni a tutto il settore della ristorazione".