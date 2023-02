Mensa alla Medie di Chiavazza, Biella al Centro porta il dibattito in Consiglio comunale

“Un bellissimo regalo per una scuola a tempo pieno dove i ragazzi fanno la pausa pranzo”.

Ha esordito così il Consigliere Comunale Dino Gentile di Biella al Centro nella sua interrogazione sulla nuova mensa che sarà realizzata alla scuola media Nino Costa di Chiavazza, durante il Consiglio Comunale di Biella di oggi, lunedì 20 febbraio.

“Abbiamo saputo che la mensa sarà costruita in mezzo al prato della scuola, che è un valore aggiunto educativo per i ragazzi che lì fanno l'intervallo. Secondo la nostra opinione l'Amministrazione avrebbe fatto meglio a chiedere al preside quale fosse l'ubicazione migliore per la mensa”.

“Abbiamo parlato con preside, professori e due rappresentati dei genitori – risponde l'Assessore alla Pubblica Istruzione Gabriella Bessone – i quali preferirebbero la mensa nella parte retro della scuola, una piastra di cemento che deve essere riqualificata. Per questo motivo abbiamo chiesto di valutare l'alternativa al Ministero, da cui attendiamo risposta. In caso negativo, valuteremo una trasformazione della piastra retrostante in zona prato”.

L'Assessore Bessone sottolineato la polifunzionalità della nuova costruzione: “Un corpo di fabbrica di 370 metri quadri di cui 210 costituiti da un unico ambiente e 120 per servizi. Un locale idoneo anche per attività extrascolastiche come centri estivi, e riunioni con i genitori”.

Non completamente soddisfatto il Consigliere Dino Gentile: “I Consiglieri non hanno visto nulla del progetto. Quindi chiedo all'Assessore di convocare subito una commissione perchè questa scuola è un polo culturale al servizio del territorio”.