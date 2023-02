Favero, riflessioni sulle primarie del Pd

Del Congresso del Partito Democratico nelle ultime settimane si è parlato molto e molto se ne è scritto. Ora che abbiamo passato la fase interna del confronto e siamo giunti al momento in cui saranno gli elettori, non necessariamente iscritti, a esprimersi su chi sarà il prossimo segretario del Partito, mi preme dare qualche chiarimento, piuttosto che contribuire al rumore di fondo.

Intanto ho l’urgenza di chiarire che, al di là di ogni facile e sterile polemica, il momento in cui un partito sceglie la propria guida per l’immediato futuro è la cartina tornasole del suo processo democratico interno. Per questo il Partito Democratico si rivolge anche ai non iscritti e chiede loro di esprimersi in merito, nella più trasparente delle consultazioni possibili: il voto popolare. E per questo è importante che elettori e simpatizzanti si esprimano.

Per condividere maggiormente questo processo credo sia anche importante dichiarare, almeno da parte mia, un’intenzione di voto e raccontarne brevemente i motivi. L’Energia Popolare di Stefano Bonaccini è quella che ha rinnovato il mio entusiasmo dopo le ultime vicende elettorali del Pd, da cui l’indicazione di un cambio di rotta è uscita ben chiara dopo la delusione delle aspettative. La storia politica del Presidente dell’Emila-Romagna, ma soprattutto la sua storia amministrativa, è la scossa necessaria per ridare energia ed entusiasmo a un progetto politico che si pone al centro dell’alternativa democratica a questo governo di destra. Una nuova agenda politica e una rinnovata classe dirigente sono gli strumenti per fare in modo che il Partito Democratico possa agire un’opposizione forte e rigorosa, seria e costruttiva, e possa poi tornare a governare senza scorciatoie, proprio sull’onda di un consenso popolare. Con alleanze chiare e chiare indicazioni di programma: attenzione ai diritti fondamentali, parità salariale, potenziamento scolastico e formativo, investimenti su previdenza e assistenza sanitaria.

Stefano Bonaccini è il personaggio che incarna in sé l’avversione ai giochi di palazzo e il sano pragmatismo di un amministratore capace, e io ho fiducia in lui. Auguro quindi buon voto a chiunque abbia intenzione di esprimersi, che di partecipazione c’è un “disperato” bisogno.